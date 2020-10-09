Знижки на подарунки для чоловіків на День захисника України: названо найкращі пропозиції

Віднедавна українці відзначають нове свято – День захисника України, який із 2015 року перенесли на 14 жовтня, відповідно до указу п'ятого президента Петра Порошенка.

Свято було засновано "з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і перемог українського народу, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві та на підтримку ініціативи громадськості".

У 2020 році 14 жовтня випадає на середу, цього дня українці відпочиватимуть. З нагоди урочистості зазвичай в країні проводиться низка святкових заходів, але через пандемію масові заходи буде скасовано.

Утім, за традицією дівчата поспішають порадувати чоловіків у свято приємними подарунками. До вибору презенту потрібно підійти відповідально, враховуючи інтереси вашої другої половинки, батька або колеги.

OBOZREVATEL підготував для вас найкращі варіанти подарунків:

фітнес-браслет – може стати корисною покупкою для любителів спорту й активного способу життя;

ігрова приставка – безпрограшний варіант подарунка для будь-якого чоловіка, до того ж ви зможете весело проводити дозвілля разом;

набір інструментів – кожен чоловік любить провести годину-другу наодинці, виконуючи різні роботи в домі: повозитися з електрикою, відремонтувати розетки або прилади;

довгоочікуваний новий смартфон – тут все безпосередньо залежить від вашого бюджету і бренду ґаджета.

Ще більше варіантів подарунків для ваших чоловіків можна знайти в розділі Промокоди, де представлено знижки від відомих міжнародних та українських магазинів.