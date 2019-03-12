Знищують все живе: окупанти влаштували нову НП у Криму

Служба автомобільних доріг Криму заявила, що оплатила вартість дерев і чагарників, які вирубали через будівництво траси "Таврида" на шляху до Кримського мосту, озвучивши жахливі цифри.

Сума компенсації склала більше 209 млн рублів, запевнили в прес-службі компанії. Відзвітували про знесення більш ніж 111 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників.

"Оскільки виконання робіт із озеленення уздовж траси "Таврида" до закінчення робіт і проведення рекультивації земель не доцільне, проектом передбачена грошова форма компенсаційного озеленення в розмірі відновної вартості", – сказано в заяві.

primechaniya.ru

У службі також запевнили, що всю суму вже перерахували російському Міністерству екології та природних ресурсів Криму, яке буде приймати рішення про визначення обсягів і місця компенсаційних висадок.

Траса "Таврида"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчани повідомили про масштабну вирубку сосен, ялівцю і фісташкових дерев у Гаспрі. Вік деяких рослин становив кілька сотень років. Також вирубувалися ялівцеві гаї в Сімеїзі і Ласпі.

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