|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Знищують все живе: окупанти влаштували нову НП у Криму

944Читати матеріал російською

Служба автомобільних доріг Криму заявила, що оплатила вартість дерев і чагарників, які вирубали через будівництво траси "Таврида" на шляху до Кримського мосту, озвучивши жахливі цифри.

Сума компенсації склала більше 209 млн рублів, запевнили в прес-службі компанії. Відзвітували про знесення більш ніж 111 тисяч дерев і 116 тисяч чагарників.

"Оскільки виконання робіт із озеленення уздовж траси "Таврида" до закінчення робіт і проведення рекультивації земель не доцільне, проектом передбачена грошова форма компенсаційного озеленення в розмірі відновної вартості", – сказано в заяві.

Новини
Нова екологічна катастрофа? У Криму сталася "хімічна" НП

Знищують все живе: окупанти влаштували нову НП у Криму

primechaniya.ru

У службі також запевнили, що всю суму вже перерахували російському Міністерству екології та природних ресурсів Криму, яке буде приймати рішення про визначення обсягів і місця компенсаційних висадок.

Траса "Таврида"

Траса "Таврида"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кримчани повідомили про масштабну вирубку сосен, ялівцю і фісташкових дерев у Гаспрі. Вік деяких рослин становив кілька сотень років. Також вирубувалися ялівцеві гаї в Сімеїзі і Ласпі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
10
2
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
А в каком месте ЧП? ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки