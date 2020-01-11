Знищить ціль на відстані 1,5 км: в Україні розробили новий реактивний вогнемет

В Україні взялися за створення реактивних піхотних вогнеметів, прицільна дальність пострілу яких досягає майже півтора кілометра.

Розробку проводить Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів, продовжуючи модернізацію лінійки РПВ. Про це повідомляє "АрміяInform".

За словами керівника одного з відділів підприємства Андрія Саприкіна, йдеться про два нові зразки.

В Україні розробили новий реактивний вогнемет АрміяInform

Насамперед, це штурмовий вогнемет РПВ-18 вагою до 8 кг (за рахунок модернізації та внесення конструкторських змін до РПВ-16). Його застосування передбачається в умовах міста.

А також вогнемет підвищеної дальності й могутності РПВ-20ПДМ (у габаритах РПВ-16) із прицільною дальністю пострілу до 1500 метрів, який оснастять значно потужнішим термобаричним пострілом.

Прототип РПВ-20ПДМ – вогнемет РПВ-16 із термобаричною бойовою частиною АрміяInform

Зазначається, що підприємство спеціалізується на розробці новітніх зразків боєприпасів для артилерії, інженерних військ і засобів ближнього бою для сухопутних військ, стрілецької зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Міністерство оборони України уклало контракти на поставку другої партії протитанкових ракетних комплексів Javelin виробництва США.

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