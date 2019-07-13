Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Знищили ворога: ЗСУ показали видовищні фото і відео з узбережжя Азовського моря

Читати матеріал російською

Підрозділи Об'єднаних сил провели планові тактичні навчання зі знищення десантних кораблів і відображення морського десанту противника на українському узбережжі Азовського моря.

Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі ООС (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

За легендою навчань, розвідка виявила в 25 км від нашого узбережжя вороже з'єднання десантних кораблів. Підрозділи ствольної і артилерії зі складу Об'єднаних сил підняли по тривозі. Зробивши марш в певний район, артилеристи швидко провели розгортання на рубежах і зайняли позиції для нанесення вогневого удару.

Навчання по знищенню десантних кораблів

Навчання по знищенню десантних кораблів

скріншот

Навчання по знищенню десантних кораблів

Навчання по знищенню десантних кораблів

скріншот

Завдання перед бійцями стояло наступне: знайти точні координати знаходження кораблів противника в морі і оперативно "доставити" снаряди до цілей. Таким чином, треба було знищити першу хвилю морського десанту і виключити висадку його другого ешелону.

Новини
Терористи стягнули сотні "Градів" і гаубиць на Донбасі: карта

Далі за планом, після виконання стрільб, потрібно було оперативно здійснити передислокацію техніки з району виконання завдань.

"Завдяки точним вогневим ударам і злагодженості бойових розрахунків артилерійських систем нам вдалося зірвати наміри умовного противника по висадці морського десанту на одній з десантнодоступних ділянок узбережжя Азовського моря", - розповів начальник штабу одного з артилерійських підрозділів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 липня ЗСУ накрили терористів на Донбасі потужним вогнем: один окупант був знищений і троє поранені.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Місце
Україна
Тег
ЗСУ
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
1
17
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Крым Андрей
Крым Андрей
"... я вэльбот …. Усим, хто мэнэ чуе! Допоможыть! Я вельбот .... збройной агрэсийи нэ маю. Допоможыть…"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Если что, то сначала откалибруют командные пункты, все РЛС и ПВО, станции связи, скопления техники, склады вооружений и т. д. Остальное доделают местные добровольцы. Свидомиты, пощады вам не будет, ответите за всё.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Мощный клип ...
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel