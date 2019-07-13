Знищили ворога: ЗСУ показали видовищні фото і відео з узбережжя Азовського моря

Підрозділи Об'єднаних сил провели планові тактичні навчання зі знищення десантних кораблів і відображення морського десанту противника на українському узбережжі Азовського моря.

Відповідне відео опубліковано на Youtube-каналі ООС (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

За легендою навчань, розвідка виявила в 25 км від нашого узбережжя вороже з'єднання десантних кораблів. Підрозділи ствольної і артилерії зі складу Об'єднаних сил підняли по тривозі. Зробивши марш в певний район, артилеристи швидко провели розгортання на рубежах і зайняли позиції для нанесення вогневого удару.

Навчання по знищенню десантних кораблів скріншот

Навчання по знищенню десантних кораблів скріншот

Завдання перед бійцями стояло наступне: знайти точні координати знаходження кораблів противника в морі і оперативно "доставити" снаряди до цілей. Таким чином, треба було знищити першу хвилю морського десанту і виключити висадку його другого ешелону.

Далі за планом, після виконання стрільб, потрібно було оперативно здійснити передислокацію техніки з району виконання завдань.

"Завдяки точним вогневим ударам і злагодженості бойових розрахунків артилерійських систем нам вдалося зірвати наміри умовного противника по висадці морського десанту на одній з десантнодоступних ділянок узбережжя Азовського моря", - розповів начальник штабу одного з артилерійських підрозділів.

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