"Знищено вщент": з'явилося відео "відповіді" ЗСУ по позиціях терористів

Сили ООС чітким ударом знищили позиції проросійських терористів в районі хутора Вільне Луганській області.

Чергове відео опублікував на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що спецоперація була проведена бойової розвідувальної групою К-2 з 54-ї механізованої бригади.

"В результаті були знищені: ДЗОТ, бліндаж, склад боєприпасів – дощенту, КСП взводу – дощенту, житлове приміщення – дощенту", – пише волонтер.

Скрін відео

В результаті дій сил ООС троє терористів були знищені, ще четверо отримали поранення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій.

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