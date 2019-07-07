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"Знищено вщент": з'явилося відео "відповіді" ЗСУ по позиціях терористів

8.2тЧитати матеріал російською

Сили ООС чітким ударом знищили позиції проросійських терористів в районі хутора Вільне Луганській області.

Чергове відео опублікував на своїй сторінці в Facebook волонтер Юрій Мисягін, зазначивши, що спецоперація була проведена бойової розвідувальної групою К-2 з 54-ї механізованої бригади.

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"В результаті були знищені: ДЗОТ, бліндаж, склад боєприпасів – дощенту, КСП взводу – дощенту, житлове приміщення – дощенту", – пише волонтер.

"Знищено вщент": з'явилося відео "відповіді" ЗСУ по позиціях терористів

Скрін відео

В результаті дій сил ООС троє терористів були знищені, ще четверо отримали поранення.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України помстилися терористам "ДНР" за вбивство медиків і знищили кілька їхніх позицій.

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Україна
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
А почему на видео жилые дома? Где дзот? Мысягин мог бы не стараться ,весь мир и без него знает ,что вооружённый сброд Украины ( всу) по мирному населению стреляет!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Такие победы, такие победы, а на мячи "футболистам" продолжают собирать.
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Юг Руси
Юг Руси
Расхерачили брошенные жилые дома ..... Пырымога!
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Юг Руси
Юг Руси
Ин Хозя, вполне возможно (
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Ин Хозя
Ин Хозя
Юг Руси, скажу больше, там могли остаться пожилые люди которые не захотели уезжать из родного дома, либо у кого родных не осталось и забили на то от чего и как помрут!
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