Знищено! У мережі одним фото показали катастрофу в Криму

У мережі з'явився фотодоказ серйозної проблеми з водою, яку відчуває на собі анексований Росією Крим.
Знімок був опублікований на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter. На ньому зображено висохле озеро Нове.
"Як прекрасно при гавані заколосилося озеро Нове в Байдарській долині!" – йдеться у підписі до фото.
Однак це не єдине знищене озеро в Криму. Місцеві жителі повідомляють про пересихання водойм поблизу сіл Орлине і Кизиловое.
Як прекрасно при гавані заколосилося озеро Нове в Байдарській долині!- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму жителі забили тривогу через масове забруднення лікувального грязьового озера в місті Саки.
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