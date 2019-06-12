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/Суспільство

Знищено! У мережі одним фото показали катастрофу в Криму

13.4тЧитати матеріал російською

У мережі з'явився фотодоказ серйозної проблеми з водою, яку відчуває на собі анексований Росією Крим.

Знімок був опублікований на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter. На ньому зображено висохле озеро Нове.

"Як прекрасно при гавані заколосилося озеро Нове в Байдарській долині!" – йдеться у підписі до фото.

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Однак це не єдине знищене озеро в Криму. Місцеві жителі повідомляють про пересихання водойм поблизу сіл Орлине і Кизиловое.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму жителі забили тривогу через масове забруднення лікувального грязьового озера в місті Саки.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Мир Миру
Мир Миру
Води - хоч топитись, та нема де напитись.
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Валевич Борис
Валевич Борис
Сейчас русские свиньи будут вопить о геноциде народа Крыма. Но эти предатели отказались от Украины - пора привыкать жить без условий цивилизации - зато на родине - в грязной рашке
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
так это же вы, чубатые в этом виноваты, воду Крыму перекрыли и надсмехаетесь. Это все равно что устроить поджог и говорить, смотри какие они не удачники, у них дом горит. Вина то ваша!
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Себостьян Прейро, свиньи на майдане прыгали и кричали про глияку что-то и на ножи.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Меня зовут- Добрый кот, вот мне инетерсно, через сколько времени для тебя дойдет что Крым никто не захватывал, что жители полуострова сами определили свою принадлежность, их никто не заставлял, за исключением того что к самому выборы их подтолкнул неконституционный переворот в Киеве и последующие репрессии на территории Украины. Разве тяжело это усвоить?
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