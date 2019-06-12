Знищено! У мережі одним фото показали катастрофу в Криму

У мережі з'явився фотодоказ серйозної проблеми з водою, яку відчуває на собі анексований Росією Крим.

Знімок був опублікований на сторінці RoksolanaToday&Крим в Twitter. На ньому зображено висохле озеро Нове.

"Як прекрасно при гавані заколосилося озеро Нове в Байдарській долині!" – йдеться у підписі до фото.

Однак це не єдине знищене озеро в Криму. Місцеві жителі повідомляють про пересихання водойм поблизу сіл Орлине і Кизиловое.

Як прекрасно при гавані заколосилося озеро Нове в Байдарській долині!

(2) pic.twitter.com/04uTT961Sa - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Криму жителі забили тривогу через масове забруднення лікувального грязьового озера в місті Саки.

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