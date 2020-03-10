Знищення вантажівки ЗСУ: з'явилися нові дані про загиблих і поранених. Фото і відео 18+

Протитанкова керована ракета збройних формувань РФ потрапила в військову вантажівку з українськими військовослужбовцями біля селища Первомайське в Донецькій області, недалеко від населеного пункту Піски.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Поранених оперативно евакуювали на вертольоті (щоб подивитися фото і відео, проскрольте до кінця новини).

Евакуація поранених ТСН

Двох неважко поранених направили у мобільний госпіталь у Покровськ, іще трьом надали медичну допомогу в стабілізаційному пункті Селидівської лікарні.

Знищена вантажівка ТСН

Один із поранених помер під час евакуації. "Одного привезли неживого. (Поранення) голови, очей, грудної клітки. Всі (поранені) були в стані шоку, один у стані глибокого шоку. В інших менш важкі, але численні поранення", – розповів Олександр Михайленко, завідувач хірургічного відділення Селидівської центральної міської лікарні.

Поранені бійці ЗСУ ТСН

Поранені бійці ЗСУ ТСН

Наслідки обстрілів facebook.com/andriy.tsaplienko

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 10 березня в результаті обстрілу з боку терористів загинули двоє бійців ООС і дев'ять отримали поранення.

Двоє загинули під час атаки з протитанкового ракетного комплексу – один на місці, другий – пізніше від отриманих поранень. Також вісім отримали поранення. Ще один боєць був поранений під час обстрілу по позиціях ООС.

Командування ООС озвучило втрати серед терористів і виступило з жорстким попередженням.

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