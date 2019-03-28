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"Знімайте трусики, корупціонери": Соколова заявила про похід в політику

1.2тЧитати матеріал російською

Українська журналістка Яніна Соколова заявила, що на виборах до Верховної Ради, які відбудуться восени 2019 року, буде голосувати за себе особисто.

Також вона в жартівливій манері представила свою передвиборчу програму в шоу "Вечір з Яніною Соколовою" на YouTube (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Яніна Соколова

Яніна Соколова

Скріншот відео

"Я відповім на питання, яке найбільше мені ставлять: за кого я буду голосувати? Я вам чесно відповім — я буду голосувати за себе на найближчих виборах до Верховної Ради України. Для президента я занадто молода, для цариці — занадто українка. Прошу ознайомитися з моєю передвиборчою програмою: Україна — це Київська Русь, 400 ударів салом по *балу і знімайте трусики, панове корупціонери", — з іронією зазначила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Соколова звернулася з проникливим закликом до українців напередодні виборів. Вона закликала їх взяти на себе відповідальність за майбутнє рідної країни і не віддавати свій голос бездумно, щоб їх країну ніхто не пробував на смак.

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Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Это вам вам не ужимки зеленского наблюдать, которые конкурируют с рвотным средством
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