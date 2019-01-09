''Знімаєш мешти, даєш по писку'': Фаріон різко висловилася про російськомовних українців

Скандальна екс-нардеп від фракції "Свобода" Ірина Фаріон заявила, що з російськомовними громадянами України не потрібно вести ніякої дискусії про мови, а одразу бити в обличчя.

Так вона відповіла на запитання журналістки "Золочів. НЕТ" про те, як відповіла б людям, котрі кажуть: "Какая разница, какой язык?" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нічого не збираюся їм говорити, просто знімаєш мешти і даєш по писку, та й по всьому. З такими не говорять, їм нічого не доводять, їх маргіналізують, їх викидають за маргінес суспільства. Вони завели війну в країну, вони — автори війни. Вони — автори понад 11 тисяч убитих на фронті. З тими людьми розмови не повинно бути ніякої. Тільки питання сили", — роздратовано висловилася Фаріон.

Ірина Фаріон Скріншот відео

Крім того, вона поставила Україні як приклад досвід Чехії, яка у 1918 році, після 300 років німецької експансії, вислала з країни усіх, хто відмовлявся вивчати чеську мову. Такі радикальні заходи запровадив перший президент Чехословаччини Томаш Масарик.

"Їх реально запакували і відвезли. Чехи щасливі, й німці щасливі. Зате ми з ними панькаємося досі і вважаємо, що з ними треба про щось говорити. Ні! 27 років говоримо. Пишемо для них книги, методички, розповідаємо про українську мову солов'їну, віночки одягаємо, вишиваночки вони вже наші понап'ялювали. Ні, освіти не дати, роботи не дати. Какая разница? Нічого не отримаєш у державі! Пиляй до Путіна, кордони відкриті!" — обурилася скандальна екс-парламентарій.

Ірина Фаріон Facebook Ірини Фаріон

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