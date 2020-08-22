У Білгород-Дністровському районі Одеської області 22 серпня знайшли мертвим 8-річного Андрія Чабана, якого напередодні оголосили в розшук.

Як повідомили в обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій, 21 серпня на березі річки знайшли взуття дитини, а за добу – її тіло.

"21 серпня о 13:30 у службу порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на березі місцевого ставка знайшли взуття дитини. Водолази повністю обстежили ставок, але зниклого не виявлено", – йдеться у повідомленні ДСНС.

8-річний Андрій Чабан зник 20 серпня Фото: Поліція Одеської області / Facebook

Тільки сьогодні, 22 серпня, близько 7.45 місцеві жителі знайшли у ставку тіло хлопчика.

Тіло дитини знайшли через дві доби після зникнення Фото: od.dsns.gov.ua

Тіло дитини знайшли у ставку Фото: od.dsns.gov.ua

Нагадаємо, житель села Стара Царичанка Андрій Чабан, 2012 р.н., 20 серпня близько 17:00 вийшов з дому в магазин і не повернувся.

Зниклу під Одесою 8-річну дитину знайшли мертвою: подробиці і фото Поліція Одеської області / Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Харківщині в селі Смирнівка 6 серпня на кар'єрі знайшли мертвим 14-річного хлопчика, якого засипало піском.

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