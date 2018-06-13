Знаю, чому виключилося світло в Криму - російський вчений

13 червня в окупованому Криму стався масштабний блекаут. Повідомляється про відключення від електропостачання Сімферополя, Севастополя і Ялти.
Цей форс-мажор - далеко не останній. Він має цілком об'єктивні причини. Точно так само, як з цілком об'єктивних причин Крим буде страждати від нестачі питної води.
Про це в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL розповів старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог, член партії РОДП "Яблуко" Юрій Медовар.
Юрій Медовар
Sota.Vision
- У чому, на вашу думку, причина відключення світла?
- Від перевантажень могло полетіти обладнання на підстанції. Розумієте, у нас сутужно за рахунок неподання електроенергії з материкової України. Зараз йде перевантаження з материкової частини Росії.
Але в Росії все і так працює на межі. Я не знаю, де вони беруть зайві мегавати.
Наприклад, у мене на дачі в Московській області ще до історії з Кримом і зараз через перевантаження періодично гасне світло - на 5-6 годин або на добу. Навіть в Москві бували відключення світла, а що вже говорити про сільську місцевість.
Так що це наш природний стан.
Google Images
- Ці проблеми посилилися з анексією Криму?
- Уявіть собі енергосистему. Вона розрахована на певне навантаження, і раптом до неї додатково приєднують цілий Крим. А звідки взяти додаткову енергію? За рахунок чого?
Йде перевантаження - і вилітає система, летить обладнання - трансформатори та інше.
Все повинно розраховуватися по навантаженнях.
- Як швидко можна буде відновити електропостачання?
- Звичайно, зроблять, пустять. Але це додаткові витрати. Цілком ймовірно, треба міняти обладнання.
Ну, посидить Крим без світла. Що, він у перший раз, чи що, сидить? Він уже неодноразово сидів. Сидів взимку, а вже влітку - нічого страшного.
Все можливо, так що не переживайте.
- Які проблеми Криму можна назвати більш серйозними, ніж електропостачання?
- Зараз більша, ніж світло, проблема для Криму - це вода. Я вчора дивився дисертацію, в якій йшлося про Санкт-Петербург і про підземні води. Там серйозні проблеми. Морські води підтягуються догори. А як їх збити?
Для Криму актуальна проблема - як опріснювати морську воду? Де брати воду для меліорації, для поливу?
Без води відбувається засолонення грунту. Його треба промивати. А чим промивати? Підземними водами? Це дороге задоволення. Раніше була вода з материкової України, але тепер-то її немає.
Про що вони думали? Там треба було не міст будувати, а акведук.
Google Images
Але акведука немає. Далі ми поставимо установки і будемо опріснювати воду. Але таку воду все одно ніхто пити не буде, там все одно буде висока мінералізація.
Ось проблеми Криму: проблема води - номер раз, проблема світла - номер два. Ось про що зараз треба говорити.
Читайте все новости по теме "Ексклюзив" на Обозревателе.