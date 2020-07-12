Знаменитий Сорочинський ярмарок виявився під загрозою через коронавірус

Сорочинський ярмарок на Полтавщині можуть скасувати через коронавірус. 0532.ua

Проведення Сорочинського ярмарку в Полтавській області виявилося під загрозою через пандемію коронавірусу (COVID-19).

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Як повідомляється на офіційному сайті Полтавської облдержадміністрації, про це заявив на брифінгу перший заступник голови ОДА Дмитро Лунін.

"Не можу сказати – буде ярмарок чи ні? Щотижня проводимо засідання регіональної комісії ТЕБ і НС, на яких ухвалюємо рішення щодо ситуації з коронавірусом", – розповів він.

На думку посадовця, проведення заходу несе велику загрозу здоров’ю жителів регіону.

"У нас немає внутрішньообласного розповсюдження інфекції. А на ярмарок приїдуть люди з інших регіонів. Тож, є певні ризики", – пояснив Лунін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія в розпал пандемії відкрила ярмарок на Красній площі.