Багато тату: під Полтавою знайшли тіло жінки. Фото

У селі Щербані Полтавського району Полтавської області знайшли тіло молодої жінки, яке пролежало на снігу кілька днів.
Як зазначив речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook, особу загиблої наразі встановлюють. Він додав фото татуювань на тілі померлої (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).
Зокрема, на внутрішній частині лівої руки є малюнок у вигляді ключа та замкової щілини, на тулубі – левеня, що лежить на спині. На правій руці на безіменному пальці – татуювання голови лева в короні. Крім того, на правому та лівому стегнах зі сторони спини зображені бантики.
Під Полтавою знайшли тіло жінки
pl.vgorode.ua
Також він додав прикмети жінки: на вигляд 25-35 років, худорлявої статури, волосся темне, фарбоване, завдовжки приблизно 35-45 сантиметрів.
"Якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу, або знає, кому можуть належати такі тату – одразу повідомте в поліцію. Контактний телефон Полтавського районного відділення: (0532) 51-76-03 або 102. Будемо вдячні за допомогу", – написав Сулаєв.
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