Головна Новини
11 грудня • оновлено в 13:55
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Багато тату: під Полтавою знайшли тіло жінки. Фото

1.4т
Читати матеріал російською

У селі Щербані Полтавського району Полтавської області знайшли тіло молодої жінки, яке пролежало на снігу кілька днів.

Як зазначив речник ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв на своїй сторінці у Facebook, особу загиблої наразі встановлюють. Він додав фото татуювань на тілі померлої (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

Зокрема, на внутрішній частині лівої руки є малюнок у вигляді ключа та замкової щілини, на тулубі – левеня, що лежить на спині. На правій руці на безіменному пальці – татуювання голови лева в короні. Крім того, на правому та лівому стегнах зі сторони спини зображені бантики.

Під Полтавою знайшли тіло жінки

Під Полтавою знайшли тіло жінки

pl.vgorode.ua

Новини
Знайшов тіла 5-річний син: у Росії загадково загинув відомий видавець із дружиною

Також він додав прикмети жінки: на вигляд 25-35 років, худорлявої статури, волосся темне, фарбоване, завдовжки приблизно 35-45 сантиметрів.

"Якщо хтось володіє інформацією, яка допоможе ідентифікувати особу, або знає, кому можуть належати такі тату – одразу повідомте в поліцію. Контактний телефон Полтавського районного відділення: (0532) 51-76-03 або 102. Будемо вдячні за допомогу", – написав Сулаєв.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Київ сколихнуло звіряче вбивство жінки, у якої залишилося двоє дітей. Підозрюється її колишній чоловік.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна Полтава
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги