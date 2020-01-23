Знайшли серед сміття: в мережу виклали унікальні фото СРСР

У мережі з'явилися унікальні фото про життя людей в СРСР. Їх автором є звичайний житель села в Молдові Захарія Кушнір, який помер у 1993 році.

Як пише "Радіо Свобода", колекцію в 2016 році випадково виявив студент Віктор Галушка. Він знайшов унікальні негативи фотографій серед мотлоху в покинутому будинку.

Фотограф, який їх зробив, був звичайним сільським жителем, який страждав від алкоголізму. Однак йому вдалося залишити після себе одну з найяскравіших фотопідбірок про життя в СРСР.

З 2016 по 2019 рік з дозволу дочки Кушніра, яка не оцінила роботи батька і назвала їх "сміттям", Галушко зі своїм учителем чистили фотографії та сканували раритетну знахідку. А в січні 2020 року вони, нарешті, оприлюднили всіх їх на одному сайті. В результаті світ побачив близько 4000 унікальних фото.

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Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Опубліковані світлини Кушнір зробив в період між 1950 і 1970 роками в селі Рошієтіч і в його околицях, у 122 км на північ від Кишинева.

Також дослідникам вдалося дізнатися про трагічну історію життя фотографа-генія. Так, виявилося, що Кушніра засудили до трьох років ув'язнення за те, що він вистрілив з рушниці сіллю у крадія овець і поранив його. Після ув'язнення він, учитель за професією, був змушений працювати в колгоспі. А коли йому виповнилося 43 роки, Кушнір придбав фотоапарат "Любитель-2" і відкрив своє справжнє покликання. Після кількох уроків фотографії від свого племінника Кушнір на велосипеді їздив від села до села і знімав технічно досконалі, але недоречно відкадровані фотографії.

Галушка вважає, що Кушнір міг дозволити собі придбати плівку, необхідну для його хобі, частково завдяки тому, що він за гроші робив жителям села фотографії для паспортів та інших документів.

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Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Дочка Кушніра згадувала свого батька здебільшого в негативному світлі: він постійно кричав і повертався додому п'яним на велосипеді після своїх фотоподорожей. Адже у молдавських селян гостя традиційно пригощають келихом домашнього вина або інших міцних напоїв. Жінка вважала, що пристрасть до алкоголю її батько надбав саме через своє хобі – знімати людей. Разом з тим, дочка фотографа визнавала, що в душі він був романтиком.

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Фото з архіву Захарії Кушніра "Радіо Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 93 ОМБр Холодний Яр ЗСУ опублікувала фото руїн церкви Архистратига Михаїла на Яворівському полігоні у Львівській області. За часів СРСР вона служила мішенню для танкових стрільбищ.

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