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15 вересня • оновлено в 11:02
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Знайшли на сміттєзвалищі: у Рівному 12-річна дівчинка народила дитину

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У Рівному 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину. Дівчинку привезли в лікарню прямо зі сміттєзвалища.

Як пише місцеве видання "Чарівне", пологи приймали лікарі Рівненського обласного перинатального центру. Головний лікар медзакладу Вікторія Єнікеєва уточнила, за час роботи медзакладу це перший такий випадок.

"Пацієнтка була доставлена ​​каретою швидкої допомоги зі звалища о 02:10 ночі, а о 07:10 вона вже народила. Пологи пройшли природним шляхом. Наші лікарі в цій ситуації зробили все, щоб і малолітня мама і дитина почували себе добре. Вагітна не стояла на обліку, у дитини є вада", – повідомила медик.

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У Рівному 13-річна народила дитину

У Рівному 13-річна народила дитину

Ілюстрація

Вага новонародженого хлопчика – 3160 гр., зріст – 47 см.

Сама мама дитини родом із Закарпатської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська школярка народила дитину у 13 років. Її зворушлива історія підкорила мережу.

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Місце
Україна Рівне
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CARGO 100
CARGO 100
А Либанова сказала, шо в Украине вымирают мужчины ...
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Макарский Александр
Макарский Александр
Он будет житыпоновому в светлом европейском майбутнем
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