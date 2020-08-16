Знайдіть снігового барса: новий оптичний обман збентежив користувачів мережі

Фото снігового барса, якого важко розглянути з першого погляду на фоні землі та снігу, збило з пантелику користувачів мережі.

Так, на зображенні, опублікованому на онлайн-сервісі Reddit, тварина завдяки своїй масті практично зливається з землею. При цьому багато з коментаторів написали, що очікували побачити барса в снігу, вважаючи, що він має бути білого кольору.

Оптичний обман зі сніговим барсом Фото: Yash Adukia

"Я шукав білого леопарда, я збільшив масштаб і розглянув все навколо, думаючи про одне й те саме. Першим, що я побачив, був хвіст, і я тут же подумав: "О ні!", "У мене пішло так багато часу на пошук, що я думав, що мене розігрують", "Я не міг знайти його протягом кількох хвилин", – пишуть користувачі під публікацією.

Сніговий барс, або ірбіс, – звір з сімейства котячих, який живе в горах Центральної Азії. Тварина має буро-сіре забарвлення з великими кільцеподібними плямами у формі розеток і дрібними суцільними плямами чорного або темно-сірого кольору.

Чисельність снігових барсів на даний час катастрофічно мала – їх популяція в 2003 році становила від 4 до 7 тисяч особин. Ірбіс внесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та охоронних документів інших країн. Полювання на нього заборонено.

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