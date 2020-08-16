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Знайдіть снігового барса: новий оптичний обман збентежив користувачів мережі

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
2,5 т.
Багато хто вважає, що сніговий барс має біле забарвлення

Багато хто вважає, що сніговий барс має біле забарвлення. Ілюстративне фото / Pixabay

Фото снігового барса, якого важко розглянути з першого погляду на фоні землі та снігу, збило з пантелику користувачів мережі.

Так, на зображенні, опублікованому на онлайн-сервісі Reddit, тварина завдяки своїй масті практично зливається з землею. При цьому багато з коментаторів написали, що очікували побачити барса в снігу, вважаючи, що він має бути білого кольору.

Оптичний обман зі сніговим барсом

Оптичний обман зі сніговим барсом Фото: Yash Adukia

"Я шукав білого леопарда, я збільшив масштаб і розглянув все навколо, думаючи про одне й те саме. Першим, що я побачив, був хвіст, і я тут же подумав: "О ні!", "У мене пішло так багато часу на пошук, що я думав, що мене розігрують", "Я не міг знайти його протягом кількох хвилин", – пишуть користувачі під публікацією.

Сніговий барс, або ірбіс, – звір з сімейства котячих, який живе в горах Центральної Азії. Тварина має буро-сіре забарвлення з великими кільцеподібними плямами у формі розеток і дрібними суцільними плямами чорного або темно-сірого кольору.

Чисельність снігових барсів на даний час катастрофічно мала – їх популяція в 2003 році становила від 4 до 7 тисяч особин. Ірбіс внесений до Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та охоронних документів інших країн. Полювання на нього заборонено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилося пояснення знаменитої оптичної ілюзії з колами і квадратами.

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