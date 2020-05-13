Знайдіть олівець за 20 секунд! Нова головоломка спантеличила мережу
Користувачів мережі заінтригувала головоломка, що кидає виклик знайти захованого серед стопок книг олівця менш ніж за 20 секунд.
Ідея належить провайдеру дистанційного навчання Oxbridge. Як повідомляє SM-news, компанія просто вирішила перетворити свою любов до книг у складну задачу (проскрольте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).
Зазначається, що звичайній людині потрібно 20 секунд, аби помітити на картинці інструмент для письма. Якщо хочете спробувати обійти всіх і знайти олівець швидше, подивіться на знімок і не забудьте засікти час.
Ну як, знайшли? Дивіться уважніше, а якщо потрібен натяк – зверніть увагу на ластик олівця. Все ще не змогли знайти його?
Якщо ні, то ось підказка: олівець обведений колом чорного кольору в правій стороні картинки внизу.
Автори задумки крадькома сховали його в одну з палітурок книжок так, що він злився серед них, тому це й ускладнює пошук. Адже щоб дізнатися, що це олівець, потрібно поглянути на його маленький загострений ластик.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували веселі та цікаві загадки для дітей, які можуть збити з пантелику навіть дорослих.