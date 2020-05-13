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14 травня • оновлено в 17:26
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Знайдіть олівець за 20 секунд! Нова головоломка спантеличила мережу

29.9т
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Користувачів мережі заінтригувала головоломка, що кидає виклик знайти захованого серед стопок книг олівця менш ніж за 20 секунд.

Ідея належить провайдеру дистанційного навчання Oxbridge. Як повідомляє SM-news, компанія просто вирішила перетворити свою любов до книг у складну задачу (проскрольте сторінку вниз, щоб дізнатися відповідь).

Зазначається, що звичайній людині потрібно 20 секунд, аби помітити на картинці інструмент для письма. Якщо хочете спробувати обійти всіх і знайти олівець швидше, подивіться на знімок і не забудьте засікти час.

Головоломка "Книги й олівець"

Головоломка "Книги й олівець"

sm-news.ru

Ну як, знайшли? Дивіться уважніше, а якщо потрібен натяк – зверніть увагу на ластик олівця. Все ще не змогли знайти його?

Головоломка "Книги й олівець"

Головоломка "Книги й олівець"

sm-news.ru

Якщо ні, то ось підказка: олівець обведений колом чорного кольору в правій стороні картинки внизу.

Автори задумки крадькома сховали його в одну з палітурок книжок так, що він злився серед них, тому це й ускладнює пошук. Адже щоб дізнатися, що це олівець, потрібно поглянути на його маленький загострений ластик.

Головоломка "Книги і олівець"

Головоломка "Книги і олівець"

sm-news.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі опублікували веселі та цікаві загадки для дітей, які можуть збити з пантелику навіть дорослих.

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Волынец Сергей
Волынец Сергей
Ну и где там карандаш? Даже в отмеченное не видно и не понятно,что это за карандаш
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0
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Комаров Ешлі
Комаров Ешлі
карандаш не там а чуть левее центра
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Кубрак Виталий
Кубрак Виталий
Если это карандаш то я балерина.
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Ларионова Леся
Ларионова Леся
Кубрак Виталий, и я о том же)))
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