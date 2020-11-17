"Знайди кота!" Українців у мережі спантеличила нова оптична ілюзія

Олексій Тітофф Суспільство 02:40, 17.11.2020

В мережі була опублікована нова оптична ілюзія, яка спантеличила користувачів соцмереж.

Фото з загадкою опублікувала в Facebook редакторка OBOZREVATEL Лариса Гуменюк, яка запропонувала на знімку знайти кота. Користувачі мережі активно коментували публікацію, виглядаючи звірка на фото.

Пропонуємо вам знайти кота на представленому нижче фото.

Facebook / Лариса Гуменюк

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Новообраний мер Конотопа помер від коронавірусу

Школа з 5 років: Шкарлет прояснив ініціативу

У Києві підприємці вийшли на новий "податковий майдан"

Як під приводом закупівлі артилерії, хочуть вкрасти $ 17 млн з бюджету

У Нацслужбі здоров'я заявили про брак 5,6 млрд грн лікарням для пацієнтів із COVID-19