'Знайди кота!' Українців у мережі спантеличила нова оптична ілюзія

В мережі була опублікована нова оптична ілюзія, яка спантеличила користувачів соцмереж.

Фото з загадкою опублікувала в Facebook редакторка OBOZREVATEL Лариса Гуменюк, яка запропонувала на знімку знайти кота. Користувачі мережі активно коментували публікацію, виглядаючи звірка на фото.

Пропонуємо вам знайти кота на представленому нижче фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL: