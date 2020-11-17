"Знайди кота!" Українців у мережі спантеличила нова оптична ілюзія
В мережі була опублікована нова оптична ілюзія, яка спантеличила користувачів соцмереж.
Фото з загадкою опублікувала в Facebook редакторка OBOZREVATEL Лариса Гуменюк, яка запропонувала на знімку знайти кота. Користувачі мережі активно коментували публікацію, виглядаючи звірка на фото.
Пропонуємо вам знайти кота на представленому нижче фото.
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