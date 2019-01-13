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''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

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У мережі показали фото незаконно побудованого Росією в анексованому Криму Керченського моста, що пустує.

Знімками поділилася в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. Примітно те, що на ньому відсутній будь-який автомобільний рух.

"Керч. Міст. Знайди авто. Свіже. Пастка-частокіл. Годівниця Ротенбергів. Але міст? Ні, мабуть", – підписала блогер.

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''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

Twitter RoksolanaToday & Крим

''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

Twitter RoksolanaToday & Крим

''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

Twitter RoksolanaToday & Крим

''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

Twitter RoksolanaToday & Крим

Відреагували їдкими коментарями і користувачі. "Спасибі за фото. Пазл зійшовся. Це не міст. Це паркан", "Їх там немає", – написали в коментарях.

''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ну высмеяли, это хорошо. Оно ведь недаром говорится: "Покажи дураку палец, он будет смеяться". Кстати, керчане, есть тут кто? Вам там поближе, поглядите, не стоит ли возле моста палатка? Там должна контуженная бабища Роксолана сидеть. Каждый день фотки моста постит.
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
Вот же сцуко, нас все таки подловли. Движение реально отсутствует и на этот раз Путена мощно приперли к стенке. Да что там к стенке, его феерично загнали в угол и как он теперь будет выпутываться из этой ситуации не ясно. Молодцы, соседи по глобусу, утерли нос кгававому террану. Представляю, в какой он сейчас панике. СУГС, ёпста
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Забава у нацистов))) Ау недошеные бандеры, мост нарисован мосфильмом)))
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