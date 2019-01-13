''Знайди авто'': окупантів їдко висміяли через Кримський міст

У мережі показали фото незаконно побудованого Росією в анексованому Криму Керченського моста, що пустує.
Знімками поділилася в Twitter блогер RoksolanaToday & Крим. Примітно те, що на ньому відсутній будь-який автомобільний рух.
"Керч. Міст. Знайди авто. Свіже. Пастка-частокіл. Годівниця Ротенбергів. Але міст? Ні, мабуть", – підписала блогер.
Twitter RoksolanaToday & Крим
Twitter RoksolanaToday & Крим
Twitter RoksolanaToday & Крим
Twitter RoksolanaToday & Крим
Відреагували їдкими коментарями і користувачі. "Спасибі за фото. Пазл зійшовся. Це не міст. Це паркан", "Їх там немає", – написали в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму тривають зсуви в районі Керченського мосту, які можуть привести до його руйнування.
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