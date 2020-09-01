Знайдено спосіб підвищити працездатність в нічну зміну.

Кава і швидкий сон можуть підвищити працездатність і допомогти не спати під час роботи у нічну або вечірню зміну.

Нове дослідження Університету Південної Австралії показало, що така комбінація покращує увагу і зменшує інерцію сну, повідомляє Medical Express.

"Багато працівників дрімають в нічну зміну, тому що дуже втомлюються. Але зворотна сторона полягає в тому, що вони можуть відчувати "інерцію сну" – це млявість, яка у вас виникає відразу після пробудження – і це може погіршити їх працездатність і настрій на термін до години після сну", – відзначили вчені.

Експерти попередили, що велика кількість кави може бути шкідливою для здоров'я, тому нею не варто зловживати.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, вчені назвали напої, які допомагають поліпшити сон.

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