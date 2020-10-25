Знахідка з СРСР у Польщі викликала бурхливе обговорення в мережі

У мережі піднявся ажіотаж через знайдену в Польщі тракторну шину родом із СРСР. Користувачів потішила ця річ.

Відповідний знімок опублікував користувач Reddit під ніком Paulina3000. Коментатори перетворили його в об'єкт для жартів.

Дехто одразу згадав пісню легендарного гурту The Beatles "Back in USSR" ("Назад в СРСР"), зазначивши "Ти навіть не знаєш, наскільки тобі пощастило", "Бітлз були моєю першою думкою". Інших здивувало те, що напис було зроблено англійською мовою, тоді як Союз не мав жодних зовнішньоторговельних відносин.

"Я спантеличений. Навіщо писати це англійською, якщо ви не торгуєте з рештою світу?", "Але чому це написано англійською?" – задалися питанням коментатори.

Водночас декого знахідка автора посту не здивувала, вони почали розповідати про інші речі з СРСР, деякими з них користуються досі. Так, один із користувачів розповів, що його дідусь і зараз використовує шини виробництва Югославії, а інший зазначив, що шини його велосипеда були зроблені в Чехословаччині.

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