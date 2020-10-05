Значні дощі і грози: синоптики сказали, де в Україні у вівторок чекати негоду

Юрій Сергієнко Суспільство 21:31, 5.10.2020 Оновлено: 21:42, 5.10.2020

Погода в Україні у вівторок, 6 жовтня, в більшості областей буде сухою, але в деяких регіонах очікуються опади.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, вітер південно-східний 7-12 м/с, на крайньому сході можливі пориви 15-20 м/с.

У західних, Вінницькій, Житомирській, вдень у Київській областях дощі, місцями з грозами. Вдень у Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Житомирській областях значні дощі. На решті території сухо.

Температура повітря по країні вночі коливатиметься від 9 до 14 тепла, на півдні Одеської області +15+19, на сході +5+10.

Вдень від 17 до 22 тепла, у південних областях до 25 градусів.

У Києві 6 жовтня вдень від 19 до 21 тепла, вночі +12+14.

Прогноз погоди в Україні на 6 жовтня.
Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптикиня Наталія Діденко спрогнозувала цього тижня похолодання на 2-4 градуси, а також помірні дощі в Україні.

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