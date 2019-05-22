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/Суспільство

"Змусити Росію!" Родичі полонених українців звернулися до Зеленського

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Родичі українських полонених, які перебувають у російських в'язницях, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати низку ініціатив.

Текст звернення, підписаного 10 громадськими організаціями, опублікувала Кримська правозахисна група. Близькі полонених звернули увагу на кілька пунктів, які сприятимуть їхньому звільненню:

  • необхідність ввести посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля;

  • створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації президента;

  • публічно підтримати законопроект "Про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та поза її межами" та законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності;

  • сприяти вдосконаленню санкцій політики України щодо Росії та її громадян, причетних до політичних переслідувань;

  • підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act (Глобальний закон ЄС про права людини) для створення тиску на російських чиновників.

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"Ми, родичі "заручників Кремля", які стали жертвами агресивної політики Росії, правозахисники, просимо вас допомогти нам протистояти нахабному і повсюдному порушенню базових прав людини, яке демонструє Росія. Змусити Росію припинити вести війну проти наших рідних і відпустити їх додому", — йдеться у зверненні.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Зеленського вести переговори щодо полонених і обміняти "всіх на всіх" на Донбасі. Також у президента заявили про плани винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

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Теми
обмін полоненимиРосійсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
В России нет пленных украинцев. Пора бы уже запомнить или ума не хватает?
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Сохар Лидия, ага, такие же пленные, как война между Россией и Украиной, а ЛДНР террористические организации. Только все знают что это есть исключительно в майданной лапше на ушах. Если не прав, прошу опровергнуть. Кто, когда и где признал ЛДНР террористами, и когда Украина объявила России войну, ведь Россия этого не делала, да и до сего года действовал договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между странами.
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Сохар Лидия
Сохар Лидия
Plotnikov Alex, В России есть пленные украинцы и это только вы дятлы этого не хотите принимать в отличие от всех умных людей
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Вы ж мрази и сорвали год назад обмен всех на всех.....Списки были согласованны....Ополченцы привезли всех а вы...половину...Вы ...мрази
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Выродки бандеровские преступников вылупили, еще возмушаются чему то...
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