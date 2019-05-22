"Змусити Росію!" Родичі полонених українців звернулися до Зеленського

Родичі українських полонених, які перебувають у російських в'язницях, звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням підтримати низку ініціатив.

Текст звернення, підписаного 10 громадськими організаціями, опублікувала Кримська правозахисна група. Близькі полонених звернули увагу на кілька пунктів, які сприятимуть їхньому звільненню:

необхідність ввести посаду Уповноваженого президента з питань звільнення заручників Кремля;

створити Координаційну Раду з питань звільнення заручників при Адміністрації президента;

публічно підтримати законопроект "Про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та поза її межами" та законопроект №9438 про зміни до Кримінального кодексу України, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності;

сприяти вдосконаленню санкцій політики України щодо Росії та її громадян, причетних до політичних переслідувань;

підтримати міжнародні санкції, а також просування на рівні ЄС ухвалення EU Global Human Rights Act (Глобальний закон ЄС про права людини) для створення тиску на російських чиновників.

"Ми, родичі "заручників Кремля", які стали жертвами агресивної політики Росії, правозахисники, просимо вас допомогти нам протистояти нахабному і повсюдному порушенню базових прав людини, яке демонструє Росія. Змусити Росію припинити вести війну проти наших рідних і відпустити їх додому", — йдеться у зверненні.

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров закликав Зеленського вести переговори щодо полонених і обміняти "всіх на всіх" на Донбасі. Також у президента заявили про плани винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

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