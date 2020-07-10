Змусити Росію піти з Донбасу поки неможливо, Кремль здатен на підлість, – Казанський
Силою змусити Росію піти з окупованих територій Донбасу на сьогоднішній день неможливо. Кремль здатний на підлість і загострення бойових дій.
Таку думку в інтерв'ю "Апострофу" висловив представник Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання конфлікту на Донбасі, журналіст Денис Казанський. На його переконання, вирішити військовий конфлікт на сході України можна тільки, коли Росія піде з території. У ТКГ, за його словами, неможливо про це домовитися.
"Ми обговорюємо гуманітарні питання, роботу КПВВ, обміни полоненими, ситуативні режими тиші в момент ремонтних робіт або пожеж. Але глобальні питання вони не вирішують, бо глобальна проблема, як ви знаєте, одна. Якщо Росія піде, вже завтра не буде і проблеми. "ДНР", "ЛНР" – все це зникне, воно не існує у відриві від РФ", – сказав він.
Казанський зазначив, що змусити РФ піти поки неможливо – цього намагаються досягти і за рахунок міжнародного тиску, і за рахунок позиції української влади, але Росія не йде.
"Вони постійно намагаються погрожувати. Росія досі веде з нами війну, тривають обстріли, Кремль здатен на підлість і загострення бойових дій", – додав журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 липня в Берліні на зустрічі радників лідерів країн "нормандського формату" також не вдалося домовитися з питання "особливого статусу" тимчасово окупованого Донбасу.
У свою чергу заступник глави адміністрації президента Росії, представник РФ в ТКГ Дмитро Козак заявив, що вихід України з Мінських угод буде надзвичайною політичною подією.
Також він додав, що йому нібито не ясно, які цілі ставить Україну на переговорах в Мінську і "нормандському форматі".
Раніше Казанський розповів, що Україні на переговорах ТКГ в Мінську не вдалося досягти особливого прогресу щодо "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією, оскільки представники країни-агресора вирішили викреслити з майбутнього закону згадку про вимушених переселенців.