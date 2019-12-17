"Змусить селянина продати останнє!" Гончаренко закликав внести кардинальні правки до закону про ринок землі

Народний депутат фракції "Європейська солідарність"Олексій Гончаренко заявив, що законопроєкт про ринок землі, який "просуває" партія "Слуга народу" змушує селянина продати останнє, що у нього є – земельний пай.

Про це він сказав у кулуарах Верховної Ради, відповідаючи на питання журналістів. За словами Гончаренка, він особисто подав багато правок за законопроєкту.

"Це дуже важлива тема, я особисто подав дуже багато правок, тому що ми не хочемо, щоб був ухвалений закон про земельний базар, бо нам під виглядом закону про земельний ринок просувають закон про земельний базар, де селянин може вийти і продати останнє, що у нього є – це земельний пай", – сказав Гончаренко.

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Політик наголосив, що законопроект влади спрямований на інтереси великого бізнесу, а Україні необхідно розвивати середній клас і мале фермерське підприємництво за європейськими принципами.

"Ми виступаємо за те, щоб в результаті земельної реформи у нас був створений потужний середній клас фермерів, які працюють на своїй землі, годують себе і країну, а для цього потрібно багато обмежень: кількість землі в одні руки, хто має право її купувати. Все це має бути абсолютно чітко і жорстко виписано, як це зроблено в Європі.

В Польщі обмеження землі в одні руки 500 га. Я подав відповідну правку, а вони зараз кажуть, ну добре, хай буде не 200 тис., а 20 тис. Але 20 тис. – це також дуже багато. Давайте не забувати, що у нас на селі живе 13 млн людей. Тому насправді немає різниці, який олігарх купить землю, а треба робити такий закон, щоб український фермер купував землю і на ній працював. Звичайно, що ми проти законопроекту про ринок землі, який є зараз", – зазначив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (№2178-10) в першому читанні. Таким чином вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

Ринок землі може приносити в бюджет України від $700 млн до $1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

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