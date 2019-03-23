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"Змусимо носити вишиванки": Цимбалюк затролив росіян за страх втрати Криму

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Після того, як Крим буде звільнений від російських загарбників, всіх його жителів, включаючи росіян, які туди переїхали, слід піддати лагідній українізації.

Про це в інтерв'ю каналу Sobinews заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Зокрема, його запитали, чи вірить він у те, що деокупація півострова відбудеться в будь-якому випадку, і про те, що після неї чекає громадян Росії, які облаштувалися там (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Анексія Криму

Анексія Криму

"24 Канал"

"Деокупацію неминуча. А що їм очікувати? Лагідну українізацію. Я прихильник того, що після того, як український прапор буде повернений на всі окуповані території, Крим і Донбас, повернення людей в українську сім'ю треба зробити максимально безболісним і м'яким. А чим їх можна покарати? Ну, будемо змушувати носити вишиванки спершу, а все інше зробимо в лайт-режимі", — з іронією сказав Цимбалюк.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк висловив думку, що Україна має тільки два шляхи повернення тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу — продовження бойових дій або очікування розпаду Росії.

Також він не виключив, що Росія може стати жертвою своїх же махінацій і втратити окупований Крим після того, як війська НАТО проведуть на ньому новий референдум про повернення до складу України.

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Тема
анексія Криму
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот интересно этот дурачек зарабатывающий деньги в России, сам то верит в ту чушь что он несет?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Крымчанин Юрий, Верит, это же первый признак шизофрении, верить в то что говоришь)))))
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Файбер Моня
Файбер Моня
Хочу узнать, почему наша "патрыотычная" симбалюка не носит вышиванку? Его ответ был однозначен и лаконичен - ПРОПИЛ.. ))
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