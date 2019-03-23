"Змусимо носити вишиванки": Цимбалюк затролив росіян за страх втрати Криму

Після того, як Крим буде звільнений від російських загарбників, всіх його жителів, включаючи росіян, які туди переїхали, слід піддати лагідній українізації.
Про це в інтерв'ю каналу Sobinews заявив український журналіст Роман Цимбалюк. Зокрема, його запитали, чи вірить він у те, що деокупація півострова відбудеться в будь-якому випадку, і про те, що після неї чекає громадян Росії, які облаштувалися там (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Анексія Криму
"24 Канал"
"Деокупацію неминуча. А що їм очікувати? Лагідну українізацію. Я прихильник того, що після того, як український прапор буде повернений на всі окуповані території, Крим і Донбас, повернення людей в українську сім'ю треба зробити максимально безболісним і м'яким. А чим їх можна покарати? Ну, будемо змушувати носити вишиванки спершу, а все інше зробимо в лайт-режимі", — з іронією сказав Цимбалюк.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Цимбалюк висловив думку, що Україна має тільки два шляхи повернення тимчасово окупованих Криму і частини Донбасу — продовження бойових дій або очікування розпаду Росії.
Також він не виключив, що Росія може стати жертвою своїх же махінацій і втратити окупований Крим після того, як війська НАТО проведуть на ньому новий референдум про повернення до складу України.
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