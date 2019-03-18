"Змушують знімати трусики!" Яніна Соколова пригадала Кремлю гучний мем

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що гучний мем про трусики, який вона нещодавно використовувала, придумали російські пропагандисти.
У своєму відео на Youtube-каналі телеведуча показала нарізку з програми з рупором Кремля Анатолієм Кузічевим.
Там він висловив божевільну думку, що українок "змушують знімати трусики в ЄС" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).
"Ой, це що, шановний ведучий назвав так солодко всіх українок шльондрами... Я інше не розумію, чому ведучий не вдягнув трусики на своє оголене місце. Ви ж не в Євросоюзі, вам можна", — сказала Соколова, вказавши на голову.
Яніна Соколова
Скріншот відео
"Знаєте, я сама нещодавно була в Європейському Союзі і, якщо чесно, сама зараз сиджу без трусиків", — додала журналістка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Соколова яскраво висміяла "ідентичність" російських та українських мов.
Також вона показала, до чого призвела казка пропагандистів про ''розіп'ятого хлопчика'' зі Слов'янська.
Телеведуча різко відповіла на заяви Володимира Соловйова, довівши, що російський президент Володимир Путін - нацист.
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