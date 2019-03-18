"Змушують знімати трусики!" Яніна Соколова пригадала Кремлю гучний мем

Українська журналістка Яніна Соколова розповіла, що гучний мем про трусики, який вона нещодавно використовувала, придумали російські пропагандисти.

У своєму відео на Youtube-каналі телеведуча показала нарізку з програми з рупором Кремля Анатолієм Кузічевим.

Там він висловив божевільну думку, що українок "змушують знімати трусики в ЄС" (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Ой, це що, шановний ведучий назвав так солодко всіх українок шльондрами... Я інше не розумію, чому ведучий не вдягнув трусики на своє оголене місце. Ви ж не в Євросоюзі, вам можна", — сказала Соколова, вказавши на голову.

Яніна Соколова Скріншот відео

"Знаєте, я сама нещодавно була в Європейському Союзі і, якщо чесно, сама зараз сиджу без трусиків", — додала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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