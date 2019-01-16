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''Змушують ненавидіти старшого брата!'' Скандальний Кот видав маразм про Україну

2.1тЧитати матеріал російською

Скандальний український ведучий, голос "антимайдану" Юрій Кот, який втік до Росії, видав фейк про те, що в Україні запанував нацизм.

Крім того, він заявив, що Захід нібито змушує його країну ненавидіти "старшого російського брата". Прокремлівськими роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот

Юрій Кот

Скріншот відео

"Взагалі, хлопці. Вам уже пора реально читати Ніцше мовою оригіналу українською мовою. Тому що, ну реально, нацизм повністю пронизує всі вертикалі нашої влади! Тому і кажуть наші російські хлопці: "Хлопці, що ви творите? У вас дійсно зараз державність на межі знищення, причому самознищення". У цьому вся проблема!" — висловився неадекватний колаборант.

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Продовжуючи свою антиукраїнську промову, він додав, що Захід нібито намагається нав'язати Україні думку про те, що Росія — її вічний ворог, хоча насправді її слід сприймати як "старшого рідного брата". Більше того, Кот нахабно звинуватив рідну країну у війні на Донбасі, яку ведуть путінські окупанти.

Юрій Кот

Юрій Кот

Скріншот відео

"Я ось зараз міркую як українець: що ж у нас відбувається? Виходить, що нас, українців, використовують заради того, щоб ми йшли воювали, навіщось вбивали наших земляків на Донбасі, для чогось кричали і плювалися в наших братів у Росії. Навіщо це робиться? Стає зрозумілим тоді, чому сталася ситуація в лютому 2014 року. Для того, щоб з нас, українців, сформувати якийсь народ, який буде вічно ненавидіти свого старшого брата росіян. Або, нехай може це когось ображає, не старшого, але рідного брата!" — лицемірно заявив зрадник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кот осоромився маячнею про те, що Україна, Росія і Білорусь згодом нібито об'єднаються в одну країну, оскільки всі жителі цих держав насправді є "єдиним" народом.

Також голос "антимайдану" відзначився дикою обіцянкою боротися проти "німецьких фашистів", які, на його думку, нібито знову захопили Україну.

Крім усього, Кот стверджував, що в Україні незабаром нібито будуть розстрілювати за використання російської мови в публічному просторі.

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Тема
російська пропаганда
Особа
Юрій Кот
Місце
Україна
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Я бы с этого облезлого кота содрал шкуру и кинул бы на порог что бы ноги вытирать,жывуча тварь и шо не сдохла
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Serov Oleg
Serov Oleg
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков, иди кальсоны отстирай обосранные,паскуда..кинул бы он...
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Файбер Моня
Файбер Моня
НА САМОМ ДЕЛЕ: Чем больше обращаешь внимание на прошедшие события 2014 года, тем больше начинаешь понимать, что такая масштабная акция как майдан проводилась не ради того чтобы бороться с правительством януковича, а ради того, чтобы спровоцировать войну Украины с Россией. Доверчивых украинских "революционеров" ловко использовали во время протестных акций в Киеве, подстрекая их выкрикивать русофобские лозунги, которые были совсем не к месту в общем русле борьбы с коррумпированным режимом зэка-президента. Искусственно раздутая антирусская истерия в стране, где более одной трети населения являются русскими однозначно должна была привести к ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ, которая выгодна прежде всего США и ЕС, опасающихся явного геополитического усиления России. Несчастному украинскому народу, уставшему от коррупции и произвола собственных властей различных политических направлений, уготовили УНИЗИТЕЛЬНУЮ и НЕБЛАГОДАРНУЮ роль ПУШЕЧНОГО МЯСА в противостоянии с Россией. Это противостояние не имеет НИКАКИХ ШАНСОВ на успех и ставит украинцев в положение покорных и безропотных СТАТИСТОВ в развернувшемся очередном мировом конфликте.
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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