''Змушують ненавидіти старшого брата!'' Скандальний Кот видав маразм про Україну

Скандальний український ведучий, голос "антимайдану" Юрій Кот, який втік до Росії, видав фейк про те, що в Україні запанував нацизм.

Крім того, він заявив, що Захід нібито змушує його країну ненавидіти "старшого російського брата". Прокремлівськими роздумами зрадник Батьківщини поділився в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Россия 1" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Юрій Кот Скріншот відео

"Взагалі, хлопці. Вам уже пора реально читати Ніцше мовою оригіналу — українською мовою. Тому що, ну реально, нацизм повністю пронизує всі вертикалі нашої влади! Тому і кажуть наші російські хлопці: "Хлопці, що ви творите? У вас дійсно зараз державність на межі знищення, причому самознищення". У цьому вся проблема!" — висловився неадекватний колаборант.

Продовжуючи свою антиукраїнську промову, він додав, що Захід нібито намагається нав'язати Україні думку про те, що Росія — її вічний ворог, хоча насправді її слід сприймати як "старшого рідного брата". Більше того, Кот нахабно звинуватив рідну країну у війні на Донбасі, яку ведуть путінські окупанти.

Юрій Кот Скріншот відео

"Я ось зараз міркую як українець: що ж у нас відбувається? Виходить, що нас, українців, використовують заради того, щоб ми йшли воювали, навіщось вбивали наших земляків на Донбасі, для чогось кричали і плювалися в наших братів у Росії. Навіщо це робиться? Стає зрозумілим тоді, чому сталася ситуація в лютому 2014 року. Для того, щоб з нас, українців, сформувати якийсь народ, який буде вічно ненавидіти свого старшого брата — росіян. Або, нехай може це когось ображає, не старшого, але рідного брата!" — лицемірно заявив зрадник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кот осоромився маячнею про те, що Україна, Росія і Білорусь згодом нібито об'єднаються в одну країну, оскільки всі жителі цих держав насправді є "єдиним" народом.

Також голос "антимайдану" відзначився дикою обіцянкою боротися проти "німецьких фашистів", які, на його думку, нібито знову захопили Україну.

Крім усього, Кот стверджував, що в Україні незабаром нібито будуть розстрілювати за використання російської мови в публічному просторі.

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