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25 листопада • оновлено в 23:56
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"Зможемо подати руку": Андрухович назвав умови примирення України з Росією

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Україна зможе помиритися з Росією лише тоді, коли вона покине Донбас і Крим, а також пройде шлях "зречення від путінізму".

Таку думку в інтерв'ю "Укрінформу" висловив письменник Юрій Андрухович, засумнівавшись у тому, що росіяни взагалі можуть "забратися і залишити нас у спокої".

"Від нас потрібна буде тільки добра воля в той момент, коли вони заберуться геть з України, повернуть Крим і коли росіяни самі засудять цю свою агресію. З цього моменту, з наступного дня Україна вже може подавати їм руку", – заявив він.

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"Після Путіна буде хтось, хто в силу різних причин теж буде якось формувати цю політику. Взагалі, було б краще, якби російське суспільство пройшло через таке горнило самокритики, горнило відмови і зречення від цього путінізму. Як нацистському рейху треба було перетворитися на руїни, щоб його населення відмовилося від нацизму й усвідомило, що це було жахливо. Однак, на жаль, Росія до цього поки не готова", – вважає Андрухович.

Юрій Андрухович

Юрій Андрухович

Укрінформ

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрухович відзначився неоднозначним висловлюванням про те, що Крим і Донбас – "політично інша нація". "Ми постійно тішимо себе якоюсь ілюзією територіальної цілісності, якої і так немає", – говорив він.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особа
Юрій Андрухович
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это вам ещё заслужить надо, чтобы Россия вам руку подала
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