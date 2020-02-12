"Змінювала голос і говорила 5 секунд": у Сумах адвокатка 41 раз "мінувала" суди

У Сумах за підозрою в неправдивому мінуванні затримали місцеву адвокатку – жінка майже місяць "закладала бомбу" в Центрі надання адміністративних послуг, чим фактично заблокувала роботу установи. Також вона з жовтня повідомляла про "підготовлювані вибухи" в будівлях судів Сум.

Про це OBOZREVATEL розповіли в прокуратурі Сумської області. "Востаннє адвокатка повідомляла на "102" про помилкові мінування позавчора. Зараз вона затримана, дає свідчення. Чи пов'язано це з тим, що вона не встигала підготуватися до засідань? Це одна з версій, але не основна. Але все, що говорить підозрювана, ми перевіряємо", – заявили правоохоронці.

Вдома в адвокатки вже знайшли стартові пакети з номерами, з яких дзвонила "телефонна терористка". Слідчі кажуть, що під час дзвінків жінка використовувала методи конспірації – змінювала голос, а повідомлення на "102" тривало не більше 5 секунд.

"Ми обов'язково призначимо психіатричну експертизу. Будемо встановлювати – чи усвідомлювала адвокатка свої дії і чи могла вона ними управляти", – уточнили в пресслужбі прокуратури Сумської області.

Судова влада України

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мова йде про відому в місті адвокатку Вафе О. із Сумського Центру безкоштовної правової допомоги. Але там коментувати цю інформацію відмовилися. "Я не даю жодних коментарів", – сказали нам у Центрі і кинули трубку.

З відкритих джерел відомо, що адвокатка 39-річна Вафа О. є дружиною начальника відділу слідчого управління поліції Сумської області. У 2017 році вона захищала в суді фігуранта резонансної справи – чоловіка, який підірвав банкомат у Сумах і поранив поліцейського.

Зараз жінка є стороною у справах, які якраз розглядають "заміновані" суди. Наприклад, тільки за останній місяць у Сумах 18 разів повідомляли про "підготовку вибуху" в Зарічному суді.

Там адвокатка протягом останнього місяця веде одразу три справи: захищає підозрюваного у "вбивстві з необережності". Друга справа стосується чоловіка, якого підозрюють у нанесенні необережного тяжкого тілесного ушкодження. Також, вона захищає інтереси місцевої жительки, яка ділить майно з колишнім чоловіком.

Масові неправдиві мінування в Україні почалися в 2014-му. А піки активності дзвінків про "підготовлювані вибухи" зазвичай припадали на періоди виборів у країні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні в Києві "мінували" київську мерію, співробітників евакуювали, провели перевірку, але інформація не підтвердилася. Крім того, мінували вокзал, аеропорт та станції метро.

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