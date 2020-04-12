Змінилося дихання: київська лікарка помітила новий симптом у хворих з COVID-19

З перебігом хвороби у інфікованих коронавірусом COVID-19 може змінюватися характер кашлю.

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Як розповіла виданню "КП в Україні" киянка Лана Максимова, вся сім'я якої захворіла, її дочка перенесла запалення легенів в домашній самоізоляції.

"На 7-й день ізоляції, 20-й день другої хвилі, прийшла державний педіатр послухати Дашу. У неї змінився характер кашлю. У доньки з'явився спазм бронхів (вдих робить, а видих утруднений, і навпаки)", – зазначила вона.

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За словами киянки, її дочка продовжила інгаляцію двома препаратами.

"Педіатр прослухала її. Вона впевнена, що дочка перенесла запалення легенів. Далі лікування Даші виглядало так: антибіотики, інгаляції, дихальна гімнастика, сорбенти. Загальний стан гарний, слабкості немає, утрудненого дихання теж", – підкреслила Максимова.

Вона передала слова приватного педіатра про те, що бронхоспазм спостерігається у всіх COVID-19 захворювань дихальних шляхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США провели пошук в системі Google і визначили, що біль в очах є одним з не відомих раніше, проте досить поширеним симптомом коронавірусу.

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