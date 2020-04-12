Головна Новини
12 квітня • оновлено в 16:27
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Змінилося дихання: київська лікарка помітила новий симптом у хворих з COVID-19

1.8т
Читати матеріал російською

З перебігом хвороби у інфікованих коронавірусом COVID-19 може змінюватися характер кашлю.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як розповіла виданню "КП в Україні" киянка Лана Максимова, вся сім'я якої захворіла, її дочка перенесла запалення легенів в домашній самоізоляції.

"На 7-й день ізоляції, 20-й день другої хвилі, прийшла державний педіатр послухати Дашу. У неї змінився характер кашлю. У доньки з'явився спазм бронхів (вдих робить, а видих утруднений, і навпаки)", – зазначила вона.

Ілюстрація

Ілюстрація

За словами киянки, її дочка продовжила інгаляцію двома препаратами.

"Педіатр прослухала її. Вона впевнена, що дочка перенесла запалення легенів. Далі лікування Даші виглядало так: антибіотики, інгаляції, дихальна гімнастика, сорбенти. Загальний стан гарний, слабкості немає, утрудненого дихання теж", – підкреслила Максимова.

Вона передала слова приватного педіатра про те, що бронхоспазм спостерігається у всіх COVID-19 захворювань дихальних шляхів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в США провели пошук в системі Google і визначили, що біль в очах є одним з не відомих раніше, проте досить поширеним симптомом коронавірусу.

У Франції медики виявили, що симптомом коронавірусу, крім уже відомих, є також хворобливі прояви на шкірі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Коронавірус
Місце
Україна Київ
Теги
лікарі вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2777.

    Вилікувалися: 89. Померли: 83.

  • У світі захворіли 1,79 мільйона осіб, загинули – понад 108 тисячі.

  • Україна має два плюси e боротьбі з COVID-19: інфекціоніст назвав "козирі".

  • Пік коронавірусу в Україні буде менш агресивним: МОЗ озвучив точну дату.

  • Інфекціоніст Володимир Курпіта порахував, що в Україні захворіють мільйон громадян.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги