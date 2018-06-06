Зміна температур: синоптики уточнили прогноз погоди в Україні

У середу, 6 червня, в Україні трохи похолодає, особливо на півночі і північному заході.

Найближчим часом з півночі Європи в Україну почне переміщатися холодне повітря, в результаті чого в більшості областей, крім півдня, стане свіжіше, повідомляє Укргідрометцентр.

Південно-східна частина країни виявиться у зоні впливу атмосферного фронту, решта території - у зоні впливу поля підвищеного тиску.

У південних, східних областях та Карпатах місцями невеликий дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура у південній частині вночі 14-19°, вдень 24-29°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-23°, на Закарпатті, в Дніпропетровській і Донецькій областях 21-26°.

У Києві - без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі +11 ... + 13°, вдень близько + 20°.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2018 року середня місячна температура повітря становитиме +18 +22, що на 1-1,5 градуса вище середніх багаторічних значень.