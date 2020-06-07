Зміна клімату в світі і глобальне потепління почалося ще 10 років тому, тому в майбутньому на світ чекають різні природні катаклізми.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла українська метеорологиня Віра Балабух. За її словами, навіть якщо людство припинить викидати гази – швидше за все, це нічого не змінить, тому що "турбодинамічна машина запустила процес" (повний текст інтерв'ю читайте тут).

Глобальне потепління itc.ua

"У нас дуже висока температура океану. Останні 5-10 років – найтепліші на нашій планеті. В Атлантиці практично вся товща океану прогріта вглиб до двох кілометрів. Це аномально тепла вода. Прогріті всі океани і цей процес, який почався 10 років тому, зупинити важко. Турбодинамічна машина запущена. В майбутньому на світ чекають різні природні катаклізми", – уточнила вона.

За її словами, нинішнє зниження температури в районі Гольфстріму – швидше за все, тимчасове явище і в перспективі вона повернеться до попередніх показників потепління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Балабух пояснила аномальний холод початку літа в Україні та різку спеку в Скандинавії та Якутії.