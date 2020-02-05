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7 лютого • оновлено в 09:34
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"Змиє весняний макіяж": синоптикиня попередила про прихід зими в Україні

2.8т
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У більшості регіонів України 6 лютого буде зимова погода – снігопади, вітер і навіть ожеледиця.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. За її словами, причиною таких змін є циклон Петра, центр якого 6 лютого якраз досягне окупованого Криму.

"Тому негода у вигляді сильних опадів, супутні зимові несприятливі явища ще затримаються на півдні, сході, крім Харківщини, і в Дніпропетровській області. Вдень на захід і північ України підгрібає атмосферний фронт з північного заходу Європи, тому в цих регіонах випаде сніжок", – попередила Діденко.

Що стосується температури повітря, то вона навіть опуститься до мінусових значень як вночі, так і вдень (за винятком Криму).

Погода в Україні

Погода в Україні

"Наше місто"

"Температура повітря, нарешті, змиє весняний макіяж і стане схожою на себе: вночі очікується 3-8 градусів морозу, вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до 4-9 градусів", – зазначила Діденко.

Крім того, 6 лютого буде вітряним, з поривами північних напрямків. Посиляться погані погодні умови ожеледицею на дорогах.

Що стосується Києва, то тут 6 лютого також буде слизько, температура вночі опуститься до 6-8 градусів морозу, а вдень потеплішає до нуля. Вночі очікується ясна погода, з зірками, а вдень набіжать хмари. У другій половині дня, ближче до вечора, почнеться снігопад.

"Так що можна, нарешті, дістати чудову ондатрову 1978 року або норкову Zilli шапку-вушанку і відчути, як пощипує щоки від морозцю", – пожартувала синоптикиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у першій половині лютого в Україну прийде похолодання, проте буде воно зовсім нетривалим. У другій же половині місяця знову потеплішає.

  • Так, за даними Укгідрометцентру, особливо морозна погода в Україні встановиться 8 лютого, але період похолодання триватиме лише чотири дні.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталка Діденко
Тег
погода
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
Коты понимают кем заплатят за газ.
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