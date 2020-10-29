ЗМІ знайшло у чоловіка-пенсіонера судді КС квартиру в Києві за 13 млн гривень

Чоловік судді Конституційного суду Ірини Завгородньої Сергій в липні купив 3-кімнатну квартиру в Києві за майже 13 мільйонів гривень.

Про це повідомили журналісти Bihus.Info. Житло площею 124 квадратних метрів розташоване в елітному комплексі "Новопечерські Липки".

За даними видання, в 2018-м Завгородній вже купував квартиру в "Новопечерських Липках" в сусідньому будинку комплексу. Тоді 54 квадратних метри нібито обійшлися йому в 1,3 мільйона гривень, хоча зараз ціни на аналогічні квартири в цьому ж будинку стартують з майже 4 мільйонів гривень.

Відомості з держреєстру bihus.info

Вартість житла в "Новопечерських Липках" bihus.info

Ціни на квартири в "Новопечерських Липках" bihus.info

Журналісти відзначили, що згідно з декларацією дружини судді за 2019 рік, Завгородній отримав за рік 75 тисяч гривень пенсії від Пенсійного фонду в Москві (він є громадянином Росії), 1,8 млн гривень від продажу меншої квартири і 700 тисяч гривень – від продажу авто.

Задекларовані доходи чоловіка Завгородньої bihus.info

Автомобіль Завгородній відразу ж оновив, придбавши новий BMW X4 за 1,6 мільйонів гривень.

Якщо вірити останній електронної декларації Завгородньої, її зарплата в минулому році склала понад 4 мільйони гривень.

Ще майже три мільйони гривень Завгородній нібито подарувала її 81-річна мати Марія Романчак. В готівці суддя тримає 120 тисяч доларів і 2,8 мільйона гривень.

Нагадаємо, що Конституційний Суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАБУ назвали рішення КС "політичним", а також додали, що таким способом суд нібито має намір захистити своїх суддів, чиє недостовірне декларування досліджується в кримінальних провадженнях.

Тепер, уточнили в відомстві, усі кримінальні справи за цією статтею має бути закрито.