ЗМІ заявили про розлучення Трампа з дружиною: як президент США познайомився з Меланією

Колишня модель, словенка Меланія Кнаусс познайомилася з медіамагнатом, майбутнім президентом США Дональдом Трампом на одній з вечірок в Нью-Йорку в 1998 році. Тоді їй було 28 років, а її майбутньому чоловікові 52.

На прохання бізнесмена дати свій номер вона відповіла відмовою і сама попросила у нього телефон. Пізніше Меланія пояснила свій вчинок бажанням зрозуміти, наскільки серйозними є наміри Трампа.

За її словами, про чоловіка багато можна сказати, виходячи з того, який номер він вам дає. Трамп залишив Меланії свої номери.

Вона подзвонила мільярдерові через тиждень. Вже через пару зустрічей вони зрозуміли, що відносини будуть розвиватися серйозно.

У 2004 році Трамп запропонував Меланії вийти за нього заміж й подарував обручку з діамантом на 12 каратів вартістю $1,5 млн доларів. Ексмодель погодилася. Вона стала третьою дружиною Трампа. З Іваною Зельнічковой той прожив в шлюбі 15 років, а з Марлой Мейплз – дев'ять.

Весілля відбулося 22 січня 2005 року в Палм-Біч. Вінчальний наряд для Меланії шив Джон Гальяно, який працював тоді в Dior. За різними даними, вартість сукні склала від $100 до $200 тис. У середині урочистостей Меланія змінила вбрання на лаконічне плаття Vera Wang.

Прийом з нагоди весілля пройшов в маєтку Трампа Mar-a-Lago. Серед запрошених були Хілларі та Білл Клінтон, Арнольд Шварценеггер, Хайді Клум та інші.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Меланія Трамп хоче розлучення з чоловіком. У подружжя є спільний син Беррон Вільям Трамп.