ЗМІ запустили фейк про "скасування" карантину: що насправді сказали у ВООЗ

Низка українських і російських ЗМІ розтиражувала фейкову новину про те, що Всесвітня організація охорони здоров'я нібито виступила проти карантинних заходів у зв'язку з COVID-19 у різних країнах через катастрофічний стан економіки.

Однак виявилося, що інформаційним приводом для цього вкидання став некоректний переклад слів головної епідеміологині ВООЗ Марії Ван Керкхов у інтерв'ю для The Telegraph.

Так, українсько- та російськомовні ЗМІ, посилаючись на невідомий російський сайт "МедикФорум", опублікували новини, в яких стверджувалося, що ВООЗ закликала країни більше не вводити карантин, а обмежуватися масковим режимом і соціальним дистанціюванням. При цьому сайт-першоджерело фейку у своїх твердженнях не посилається на жодні авторитетні джерела.

Насправді ж Ван Керкхов заначала лише те, локдауни справді є негативним явищем. Але вона ніяк не згадувала скасування карантинних обмежень.

"Локдауни – це не щось таке, що рекомендовано ВООЗ, однак їх потрібно втілювати в низці країн, тому що спалахи ростуть дуже швидко. Однак ми сподіваємося, що країнам більше не доведеться вводити національні блокування", – говорила головна епідеміологиня ВООЗ у реальному інтерв'ю.

Нагадаємо, у ВООЗ заявили, що стрімке поширення коронавірусу спровоковано людьми у віці 20-40 років, багато з яких не знали, що інфіковані.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

лікар з Ізраїлю Борис Бриль висловив думку, що випадки повторного зараження коронавірусом можуть виявитися неправдою. Медик звернув увагу на те, що ефективність тестів, які використовуються для діагностики COVID-19, не стовідсоткова.

Схожої думки дотримується і українська лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська. За її словами, у світі немає чітко підтверджених даних про те, що випадки інфікування коронавірусом кілька разів справді є повторними зараженнями.

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