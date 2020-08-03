ЗМІ викрили Міноборони у зриві закупівлі боєприпасів і техніки по Держоборонзамовленню. Документ

У мережі опублікували внутрішній документ відповідального за закупівлі озброєння департаменту Міністерства оборони України.

Документ виявився в розпорядженні видання "Хвиля". Зокрема, це графік проведення цінових переговорів з постачання 152 мм пострілів, гранат ВОГ-17 і Вог-25, автоматичних 30 мм гармат і снарядів в протитанкової гармати МТ-12 "Рапіра".

Згідно з документом, відомство лише до початку серпня запланувало переговорні процедури і вибір постачальників. У той час, як міністр оборони Андрій Таран заявив, що озброєння для армії вже закуплено.

hvylya.net

Більш того, за інформацією видання, Міноборони підійшло до зупинки закупівель системно – зірвана поставка більшості зразків військової техніки і боєприпасів, які Генштаб ще на початку року включив в Держоборонзамовлення, а Кабінет Міністрів затвердив своєю секретною постановою. Міністр Андрій Таран і його заступник Олександр Миронюк зупинили підписання контрактів щодо постачання бойових машин піхоти БМП-2, протитанкових комплексах "Корсар" і ракет до них, снайперських гвинтівок Barrett, парашутів, тепловізорів, радіостанцій і навіть неодружених патронів, необхідних для підготовки бійців. Цікаво, якщо вже серпень, а Міноборони навіть не підписало контракти на поставку зазначеної зброї.

"Як пояснити брехню Міністра оборони українським парламентаріям? Бажанням продемонструвати Росії сьогодення "перемир'я"- Україна не тільки не стріляє, але навіть не поставляє в війська боєприпаси? Або все ж корупційними мотивами – внутрішніх постачальників довести до стану відчаю і вимагати відсоток за підписання контракту, а по зовнішніх постачань вставити нові (свої) фірми? Пригнічує мовчання з цього питання як президента України (все-таки Верховний Головнокомандувач), так і керівництва Служби безпеки України. Хіба цілеспрямоване блокування поставок озброєння і боєприпасів на фронт в умовах війни – не державна зрада?", – сказано в матеріалі.

Нагадаємо, на початку липня журналісти звинуватили Тарана в провалі поставок боєприпасів для Збройних Сил України. Зокрема, в рамках Державного оборонного замовлення на 2020 й рік Міністр оборони досі не погодив постачання потрібних військам 120 мм і 82 мм мін, гранат ВОГ (використовуються для стрільби з автоматичних і підствольних гранатометів), артилерійських снарядів калібрів 122 мм (для самохідних артилерійських установок "Гвоздика" або буксируються гаубиць Д-30) і 152 мм (Україна потребує трьох типах боєприпасів даного калібру – для далекобійних "гіацинтів", а також для гаубиць "Мста" і Д-20 середньої дальності). З моменту затвердження держоборонзамовлення на 2020 й рік минуло вже 5 місяців, а Міноборони навіть не підписало контракти на поставку.