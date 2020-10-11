ЗМІ пророкують Україні черги на кладовищах через COVID-19

До кінця жовтня кількість хворих на коронавірус в Україні може становити щонайменше шість – максимум 10 тисяч осіб за добу, а показник смертей досягне позначки 150 за день.

Уже сьогодні завантаженість ліжко-місць у лікарнях, згідно з офіційною статистикою, у 17 областях перейшла за 50-відсоткову межу й подекуди дійшла до 80%. Як пише ZN.UA, якщо влада не вживатиме необхідних заходів щодо стримування поширення вірусу, медичній системі країни загрожує колапс.

"Сьогодні невідома навіть точна кількість важких хворих, а відповідно, і темпи їхнього приросту. Це не дає змоги заздалегідь збільшувати кількість ліжко-місць у лікарнях, мобільних бригад і лабораторій. Необхідно залучити нарешті приватні лабораторії, закупивши в них послуги, і збільшити кількість тестувань, зменшивши терміни очікування результатів. Можливо, виходом могла б стати реімбурсація", – йдеться в матеріалі.

Крім того, щоб органи охорони здоров'я та самоврядування перестали "приховувати реальні цифри", журналісти вказали й на такі кроки, які повинна зробити влада:

прописати функціонал, повноваження й рівні відповідальності "уламків" СЕС і Держпродспоживслужби, зокрема, щодо епідрозслідування;

забезпечити ліжко-місця фахівцями (йдеться про залучення військових, насамперед інфекціоністів, епідеміологів і анестезіологів, як це було зроблено в інших країнах. Крім того, потрібно задуматися про мобілізацію лікарів-інтернів, перекваліфікацію та підготовку медиків;

забезпечити ліжко-місця киснем і його правильним підведенням, провести інвентаризацію невикористовуваних апаратів ШВЛ;

розгорнути польові госпіталі (адже вони існують у країні ще з 2008 року, а деякі використовувалися з початку війни на Донбасі);

заборонити масові заходи в країні (за це й порушення маскового режиму журналісти радять ввести високі штрафи);

повернути навчальні заклади на дистанційне навчання (наголошується, що діти й молоді люди, як правило, переносять захворювання легше, але часто є його безсимптомними носіями).

"Якщо не зробити все це в найкоротші терміни, незабаром у нас не тільки буде переповнено лікарні, а й виникнуть черги на кладовищах", – переконані автори матеріалу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська припустила, що в Україні ситуація із захворюваністю на коронавірус погіршуватиметься, як і з іншими гострими респіраторними захворюваннями. За її словами, до цього повинні бути готові як лікарні, так і лабораторії.