ЗМІ призначили 17 листопада днем народження COVID-19: що відомо про першого пацієнта

У вівторок, 17 листопада, в пресі з'явилися повідомлення про те, що ця дата є "днем народження коронавірусу".

Так, нібито саме рік тому в Китаї був госпіталізований перший пацієнт, якому було поставлено діагноз COVID-19. OBOZREVATEL з'ясовував, що відомо про першого хворого.

Про те, хто насправді був нульовим пацієнтом, на сьогодні немає достовірної інформації. Що ж стосується дати, коли коронавірус вперше заявив про себе, існує кілька різних версій.

Так, про те, що перший відомий випадок COVID-19 було підтверджено в Китаї 17 листопада, зокрема, написала газета South China Morning Post, посилаючись на дані уряду Піднебесної.

Італійські вчені стверджують, що виявили антитіла до коронавірусу в зразках крові ще у вересні 2019 року Pixabay

Згідно з цими даними, першим встановленим зараженим коронавірусом (але не нульовим пацієнтом) був 55-річний чоловік із провінції Хубей. Починаючи з цієї дати щодня реєструвалося від одного до п'яти нових випадків захворювання, пише видання. І вже 31 грудня 2019 року кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні склала 266.

А згідно з дослідженням китайських учених, опублікованим у журналі Lancet, вперше діагноз COVID-19 було поставлено 1 грудня 2019 року. Пацієнтом був літній чоловік, який страждав від хвороби Альцгеймера і майже не виходив із дому, пише BBC.

Брайан Стоддлі вважає себе першим британцем, який заразився коронавірусом

Зі свого боку британський таблоїд Daily Mail у вівторок, 17 листопада, написав про 67-річного чоловіка з графства Дорсет, який вважає себе "нульовим пацієнтом" із COVID-19 і першим британцем, який заразився коронавірусом. Брайан Стоддлі був госпіталізований після сімейної поїздки до Риму у вересні 2019 року. "Лікарі не могли зрозуміти, що зі мною не так, і я провів кілька тижнів із найгіршим кашлем у моєму житті, застрягши в ліжку, не в силах поворухнутися", – розповів він.

На підтвердження версії британця може свідчити дослідження італійських учених із Національного інституту раку Мілана, які стверджують, що виявили антитіла до коронавірусу в зразках крові, взятих у їхніх пацієнтів у вересні 2019 року.

Ринок в Ухані, який пов'язують із першими випадками коронавірусу, зараз закритий

Як відомо, найбільш імовірною гіпотезою походження СOVID-19 ВООЗ вважає появу нового вірусу на ринку морепродуктів і тварин в Ухані в провінції Хубей. Відповідно до цієї гіпотези, інфекція передалася від живої тварини до людини-господаря.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше лікар Сергій Дубров розповів, коли в разі COVID-19 потрібні антибіотики. На його думку, в Україні повсюдно спостерігається катастрофічно безглузде призначення антибактеріальних препаратів пацієнтам із COVID-19.