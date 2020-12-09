Під час введення локдауну в Україні тотальні заборони не діятимуть на території країни.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на джерело в Кабінеті міністрів. Співрозмовник видання зазначив, що це буде не локдаун, а жорсткий карантин.

"Називайте це, як хочете, але транспорт буде працювати, тому це не зовсім локдаун", – зазначено в повідомленні.

Також джерело додало, що поки в уряді остаточно не затвердили дати локдауну, але розглядаються два варіанти дат його введення. Рішення про це ухвалять у середу, 9 грудня, на засіданні Кабміну.

Нагадаємо, що раніше ЗМІ повідомили, що локдаун в Україні для стримування коронавірусу хочуть ввести з 8 січня до 25 січня 2021 року.

Раніше OBOZREVATEL писав, що таке локдаун і які умови його введення.

Нагадаємо, що в Міністерстві охорони здоров'я України заявили, що медсистема України "спокійно проходить новорічні свята" без локдауну.