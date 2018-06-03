"Зметемо до чортової матері!" Українська письменниця різко поставила на місце Угорщину

Українська письменниця Лариса Ніцой заявила, що жителі Закарпаття отримали можливість вивчати угорську мову до 10 класу, однак все одно незадоволені.

Ці пропозиції підтримала Венеціанська комісія, тому Угорщина повинна почути, сказала вона в ефірі телеканалу ZIK (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Хочу спочатку сказати: припиніть зомбувати народ! Ніяке міжнародне співтовариство нічим не стурбоване. Це хто стурбований? Чехи, німці, французи, англійці? Нічого не стурбовані! Ми отримали рекомендації Венеціанської комісії, Європарламент звернувся до комісії, і ми звернулися, отримали рекомендації. Стурбовані лише угорці", - зазначила Ніцой.

За її словами, учні на Закарпатті можуть вчити угорську мову в дитячому садку і школі до 10 класу.

Лариса Ніцой АМДН

"Або ви погодитеся на це, або ми зметемо до чортової собачої матері цю владу, і будете вчити свою угорську мову на факультативах! Тому хапайтеся за цю можливість, поки вона є. І передайте це своїй Угорщини!" - зазначила письменниця.

На своїй сторінці в Facebook вона також прокоментувала відео.

"Знаєте в чому проблема українців? В тому, що ми не даємо своїм нападникам по рогах. Ми починаємо їх умовляти миром, ладком. Але досить вже. Знайдіть кожен в собі сили сказати: "Ні", - закликала Ніцой.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ніцой дала рецепт боротьби з російською мовою.