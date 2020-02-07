Злякався та змінював одяг: спливли несподівані подробиці про підозрюваного у підпалі авто журналістки "Радіо Свобода"

Підозрюваним у підпалі автомобіля журналістки Радіо Свобода Галини Терещук, якого затримали 6 лютого,виявився 19-річний студент "Львівської політехніки".

Як повідомляють "Схеми", він вчиться на бюджеті на першому курсі за спеціальністю "будівництво та цивільна інженерія" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця).

"Ще пів року тому особа з таким ім’ям шукала роботу за спеціальностями – інженер-проектувальник, адміністратор та перекладач у шлюбну агенцію із запитуваною зарплатнею у 10-15 тисяч гривень", – повідомили журналісти.

Колишні викладачі хлопця охарактеризували його як "сумлінного студента, активіста, що брав участь в усіх заходах", як "волонтера, який допомагав у дитячих будинках". За словами співрозмовників, затриманий був "активним учасником студентського життя", і з ним "не було проблем".

Як вияснили журналісти, підозрюваний є громадянином України, зареєстрованим у Кам’янці-Подільському. Хоча раніше голова МВС Арсен Аваков вказав, що затриманий – громадянин Молдови.

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Затримання підозрюванного Львівська прокуратура

Як повідомили у львівській прокуратурі, в ніч вчинення злочину палій декілька разів перевдягався, що ускладнило його пошук. Але на сьомий день після підпалу його знайшли у Одесі, повідомили про підозру і затримали.

"Він побачив, що після вчинення ним цієї події вона набула розголосу, резонансу. Він злякався і терміново поїхав в Одесу для того, щоб сховатися від правоохоронців. Більш того, він неодноразово змінював одяг, ще перебуваючи у Львові. Але злякався, – поїхав до Одеси. І в одному із готелів знімав там номер", – розповів перший заступник прокурора Львівської області Олег Капітула.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у Львові підпалили машину відомої журналістки Галини Терещук. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за статтею "умисне пошкодження майна журналіста".

раніше редакція програми "Схеми" (проєкт "Радіо Свобода") опублікувала заяву, в якій вказала, що Терещук писала критичні матеріали про поліцію, тому важливо, щоб розслідування контролювали з Києва.

На думку журналістів, саме її професійна діяльність стала причиною злочину проти неї.

6 лютого стало відомо, що поліцейські Львівської області затримали підозрюваного в підпалі авто Терещук. Ним виявився 19-річний житель Хмельницької області. При цьому підозрюваного затримали в Одесі.

У мережі з'явилося відео з моментом підпалу автомобіля Терещук у Львові. Також на кадрах фігурує і сам палій.

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