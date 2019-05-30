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Злий одесит
Злий одесит
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Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"

4.3тЧитати матеріал російською

Когда Крым был в составе свободной и независимой Украины, известен он был не только как туристическая Мекка с сомнительным качеством услуг и внеземным ценообразованием, но и как полуостров с республикой в республике. Речь в данном случае идет о Республике КаZантип, масштабном, ежегодном рэйв-фестивале.

КаZантип собирал под своей крышей, а точнее на 14 танцполах, размещенных на 15 гектарах пляжей, сотни ди-джеев и обеспечивал Крым дополнительной туристической посещаемостью до 100 тысяч и более, любителей электронной музыки.

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КаZантип был культурным феноменом. Феноменом, вышедшем за пределы Украины, и ставшим известным по всему миру. Но, 2014-й год все изменил. Оккупация Крыма поставила крест на фестивале, приносившем серьезную как финансовую, так и репутационную пользу полуострову.

Что же из себя представляет Республика КаZантип на 5-й год оккупации, можно увидеть по фотографиям, которые намедни были опубликованы в социальных сетях посетителями этого рэйв-кладбища. Ржавеющего и растащенного по частям местными любителями металлолома и боярки.

Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"
Крым "туристический": как сегодня выглядит "Республика КаZантип"

Умершая республика внутри умирающего полуострова, прибившегося к загаженной гавани. Печальный финал яркого явления, о котором мало кто мог подумать в не таком уж и далеком 2013-м.

Затем фестиваль пытался переехать в Одесскую область — на популярный курорт Затока. Однако, там он просуществовал всего один сезон.

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Автор
Злий одеситЗлий одесит
Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
Джерело
Джерело:Информационное сопротивление
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Журба Валентина
Журба Валентина
"Джаз-Коктебель" так и не смогли повторить, жалкое подобие "Крым-джаз" тупая пьянка-помойка на пляже...
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Кто был на этой тусне тот знает, что на Казантипе процветало бл*дство, пьянство и наркомания!
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Журба Валентина
Журба Валентина
Алексей Смирнов, а теперь все то же - но без феста! до Поповки тихо доходит в какой они жопе...
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
"Затем фестиваль пытался переехать в Одесскую область — на популярный курорт Затока. Однако, там он просуществовал всего один сезон." И что же фестиваль не прижился в свободной Украине? Или в Одессу никто не поехал, побоялись нациков, сжигающих людей?
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Журба Валентина
Журба Валентина
Loskutov Виталий, на Затоку переехал "Джаз-Коктебель", и проходит там до сих пор! Почему КаZантип не переехал на материк - вопрос к организаторам.
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