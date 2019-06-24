Очень интересная и, откровенно говоря, настораживающая информационная компания наметилась сейчас в Российской Федерации, а именно, МИД страны-агрессора заявил об угрозе эпидемии холеры в Херсонской области.

По мнению россиян, причиной этой эпидемии является прекращение поставок воды на оккупированный полуостров.

Откровенный фейк тут же развенчал бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин, пояснивший, что с учетом складывающейся ситуации эпидемия грозит как раз оккупированному полуострову, а не Херсонской области.

По мнению Бориса Бабина, поскольку никаких предпосылок эпидемии нет, то речь может идти так же и об анонсе применения бактериологического оружия.

С другой стороны, суммируя все вышеизложенные версии, можно говорить и о том, что оккупационные власти проводят информационную компанию. Но, действительно, в преддверии чего?

Стоит отметить, что в ответ на развенчание фейка оккупанты выдали на гора материал с контраргументами генерального директора предприятия “Вода Крым” Владимира Баженова, который убеждал в том, что проблем с водой на полуострове – нет.

Между тем, известно, что проблемы как раз есть и они охватили уже практически весь северный Крым. Причём скрыть их кремлевская пропаганда не в силах, поскольку регулярно в открытые источники вбрасываются фото полностью пересохших озер, русел рек, выезженных засухой долин и коричневой воды текущей из кранов, что является свидетельством исчерпания ресурсов подземных источников и подъема солончаков.

Так же, оккупированный Крым сейчас вошёл в период пиковой 5-7 летней засухи. И если в прошлом году оккупационные власти объявляли чрезвычайную ситуацию в ряде районов полуострова, то сейчас полная тишина. Тишина из-за того, что проблема решена? Нет, ситуация стала ещё хуже, но отныне это уже тема табу.

Кроме того, Крым изнывает не только от нехватки воды, засоления почвы, но и техногенных катастроф (вспоминанием завод “Титан”) которые регулярно устраивают ему оккупанты.

И вот, при все этом наборе негативных факторов, риски эпидемии на полуострове, где практически отсутствуют очистные сооружения, крайне велик. И оккупационные власти, так или иначе, но это осознают, а потому и проводят соответствующие информационные набросы о том, как все плохо в Украине.

Во-первых, это отвлечёт внимание от внутренних проблем.

Во-вторых, в случае возникновения эпидемии в Крыму, это постараются связать с эфемерными событиями в Украине в режиме “а мы предупреждали”.

В-третьих, проведение диверсии с применением холерного вибриона на одном из объектов в Херсонской области и последующим его распространением, по сути, анонсировано в интересах РФ, продолжающей против Украины гибридную войну.

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