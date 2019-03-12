''Злодійська держава'': на Росію накинулися через скіфське золото

Україна повинна без проблем виграти позов в апеляційному суді Амстердама (Нідерланди) проти музеїв анексованого Криму щодо повернення колекції скіфського золота з голландського музею.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV директор Музею трипільської культури і відомий колекціонер Олександр Поліщук. За його словами, Росія поводиться як "злодійська держава", а право України на скіфське золото "навіть не обговорюється".

"Уся колекція, яка виставлялася, є власністю Української держави, державною часткою музейного фонду України. Крим сьогодні – це Україна, цього ніхто в світі не заперечує, крім Москви. Розмови про те, що це належить якимсь музеям, які вирішили, що вони тепер не в Україні, взагалі не розглядаються в правовій базі", – підкреслив директор музею.

"У Нідерландах будуть робити те, що вирішить голландський суд. Це у нас сьогодні можна прийняти одне рішення, а завтра під тиском якихось політиків інше, там цієї проблеми немає. Хіба що м*скалі закидають грошима цих суддів. Але я маю надію, що голландські судді більш непідкупні, ніж наші. Тоді проблем не буде згідно з міжнародним законодавством", – зазначив він.

Поліщук висловив переконання, що Україна "все отримає назад", але терміни, коли це станеться, назвати не зміг.

"Всі м*скалі – злодії, Росія – злодійська держава. За часів Катерини Другої зруйнували козацтво і забрали собі всі архіви й клейноди. Ці клейноди зберігаються в російських музеях. Це люди без честі й совісті, тому їм не проблема вкрасти і заховати, а потім десятки років вести судові справи... З музею Айвазовського теж були вивезені картини на якусь псевдовиставку. Якщо Крим повернеться в Україну, будемо мати проблему, як повернути ці картини", – додав директор музею.

ria.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У понеділок, 11 березня 2019 року, апеляційний суд Амстердама (Нідерланди) приступив до розгляду апеляції музеїв Криму про повернення Україні колекції скіфського золота.

Cкіфське золото було вивезене з України в 2013 році і експонувалося в археологічному музеї Аллард Пірсона при Амстердамському університеті в 2013-2014 рр. у рамках виставки "Крим: Золото і таємниці Чорного моря". Для організації виставки частину своїх колекцій надали Національний музей України, Керченський і Бахчисарайський історико-культурні заповідники, Центральний музей Тавриди і заповідник "Херсонес Таврійський". Загалом у колекції було 565 музейних експонатів.

У Нідерландах суди вже неодноразово приймали рішення повернути Україні колекцію скіфського золота, проте кримська сторона оскаржила їх.

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