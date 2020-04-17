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17 квітня • оновлено в 18:26
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Злочини проти Майдану: суд арештував ексзаступника голови СБУ

3.3т
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Печерський районний суду м. Києва оголосив міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для заступника Голови СБУ – керівника Антитерористичного центру при СБУ, який підозрюється у вчиненні тяжких злочинів проти "майданівців" у лютому 2014 року.

Рішення було прийняте за клопотанням прокурорів Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках, повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора

Майдан в Украине

Майдан в Украине

"Фокус"

"Рішення суду про обрання запобіжного заходу дозволить прокурорам розпочати процедуру екстрадиції підозрюваного та дасть можливість застосування процедури спеціального досудового розслідування і заочного засудження, оскільки колишній посадовець переховується від слідства та суду за межами України і оголошений у розшук", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за часів Майдану першим заступником голови Служби безпеки України був Володимир Тоцький (30 жовтня 2013 року - 26 лютого 2014 року).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який колись представляв у суді інтереси експрезидента-втікача Віктора Януковича, може стати виконуючим обов’язків директора ДБР.

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Тема
Євромайдан
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Печерський суд
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
ЛДHP-овцы такие же протестующие, они так же борются против кровавого режима
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